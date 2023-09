Enorme alligatore cerca di salire a bordo di una barca VIDEO

Una donna era in gita in barca in Louisiana, quando un grosso alligatore è saltato fuori dall’acqua e ha cercato di salire a bordo dell’imbarcazione. La donna sono state riprese in un video mentre urlano e ridono nervosamente vedendo l’enorme rettile.

Il grosso alligatore salta sulla barca: lo stupore e la paura dei turisti

È uscito improvvisamente dall’acqua dandosi una forte spinta e cercando di saltare a bordo di una barca, il tutto davanti agli occhi stupiti degli occupanti. L’incredibile episodio, ripreso in un video virale, è avvenuto in Louisiana durante una gita in barca. Il grosso alligatore di punto in bianco è uscito dall’acqua per tentare di salire sul natante. Non riuscendoci davvero per un soffio: nel filmato si può vedere come l’intera testa dell’alligatore sia praticamente tutta sulla barca, mentre alcuni occupanti iniziano ad urlare terrorizzati.

Un’altra persona interviene ponendo una mano sulla parte superiore delle fauci dell’alligatore, un gesto da professionista che mette fine ad ogni rischio. L’alligatore infatti chiude la bocca e, a ritroso, torna in acqua.