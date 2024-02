Esplode camion carico di gas: 3 morti e più di 270 feriti a Nairobi VIDEO

E’ salito a tre morti e oltre 270 feriti il bilancio delle vittime del vasto incendio scoppiato la notte scorsa a Nairobi in seguito all’esplosione di un camion carico di gas.

Una guardia notturna è stata arrestata. La polizia ha spiegato che la guardia era incaricata di sorvegliare i locali in cui si trovava il camion che è esploso, ma non ha reso note le accuse contro di lui. Indagati anche due meccanici. I feriti, di cui almeno 7 versano in gravissime condizioni, sono stati ricoverati in cinque ospedali della capitale.

L’esplosione ha innescato una “enorme palla di fuoco che si è diffusa ampiamente”, ha detto Isaac Maigua Mwaura, il portavoce del primo ministro keniota, in un post su X. “Di conseguenza, l’inferno ha ulteriormente danneggiato diversi veicoli e proprietà commerciali tra cui molte piccole e medie imprese”. Mwaura ha aggiunto che “hanno preso fuoco anche le case residenziali del quartiere, con un buon numero di residenti che erano ancora all’interno, perché era notte fonda”.