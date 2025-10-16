Esplosione a Castel d’Azzano, il video in cui si vede Maria Luisa Ramponi che esce dalle macerie
Una sequenza agghiacciante di pochi secondi quella che mostra Maria Luisa Ramponi tra le macerie e le fiamme dopo l’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, nel Veronese, lo scorso martedì 14 ottobre verso le 3.20. Nel video, ripreso da un video delle Forze dell’ordine, si vede di sfuggita la donna, colei che secondo gli investigatori avrebbe lanciato una molotov contro le bombole a gas del casolare, facendole scoppiare ed evitando così lo sgombero dell’immobile.