Ethan Suplee pesava 240 chili, ora ne pesa 130: come ha fatto? L’attore lo racconta sui social

Ethan Suplee è un attore statunitense di 46 anni noto per la serie “My Name is Earl”. L’attore ha vissuto una straordinaria trasformazione fisica che ha voluto raccontare sui suoi social. Ethan infatti pesava ben 240 chili ed ha deciso di cambiare vita grazie all’aiuto della moglie. Oggi ha perso 130 chili ed è in splendida forma ed è in grado di fare cose normali come camminare o andare in un museo, operazioni che in passato non poteva fare a cause del peso eccessivo.

Ethan Suplee perde 130 chili: il racconto sui social

L’attore ha scelto di condividere il suo percorso sui social ed ora è fonte di ispirazione per molti. Per riuscire a perdere così tanti chili ha avuto molta determinazione e amore per il suo corpo. Per perdere tutti questi chili ha camminato molto e fatto molte escursioni. E’ andato molto il palestra. Ethan continua a documentare la sua evoluzione. Per farlo utilizza il suo profilo Instagram e il podcast “American Glutton“. Qui discute le sue esperienze legate alla perdita di peso e alla nutrizione.