La Ferrari di Sainz distrutta da un tombino chiuso male, figuraccia del milionario gp di Las Vegas. E per la Rossa oltre il danno anche la beffa: Sainz andrà in penalità di dieci posizioni sulla griglia della gara di domenica (ore 7 italiane); nessuno sconto per la sostituzione della batteria, la terza della stagione. Gli steward hanno respinto la richiesta di Maranello per una deroga.

La Ferrari di Sainz distrutta da un tombino a Las Vegas

“È una situazione inaccettabile. L’impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria” ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur. “Sono sorpreso da quanto accaduto, è un inizio molto difficile, avevamo tante aspettative ma non è finita. La prima reazione è stata di paura per Carlos, perché è rimasto scioccato nell’incidente in pista e non abbiamo capito esattamente cosa fosse successo. Ho rivisto 10 volte l’accaduto ma non ero riuscito a capire. Poi quando abbiamo visto che Carlos stava bene è stato un sollievo per noi ma quando abbiamo visto la macchina abbiamo detto ‘wow’, un danno enorme. Salterà sicuramente le seconde libere ma manteniamo la concentrazione e cerchiamo di aiutarlo a recuperare ad essere pronto per domani”, ha continuato Vasseur.

“Ci costerà una fortuna. Lo show è lo show, ed è eccezionale qui, ma si deve curare anche l’aspetto sportivo e quello che è accaduto penso sia semplicemente inaccettabile per la Formula 1 oggi” ha concluso il team principal.

Controlli su tutti i tombini del circuito

Prima dell’incidente dello spagnolo, anche l’Alpine di Ocon era passata sullo stesso punto riportando danni al telaio, così come l’Alfa Romeo di Zhou dovrà sostituire il fono. Sessione interrotta. La Fia ha pubblicato un comunicato: “È emerso che ha ceduto il fissaggio in cemento intorno a un tombino. La Fia controllerà tutti gli altri tombini presenti sul tracciato”.