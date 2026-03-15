In Lapponia, la regione più a nord della Finlandia, vicino al confine con la Russia, nei giorni scorsi è andata in scena la tradizionale corsa delle renne, uno spettacolo che da decenni appassiona i tifosi attirando numerose persone nonostante il gelo. In diversi video apparsi sul web si vedono le renne che galoppano a tutta velocità sul percorso innevato, tirando le redini dei loro fantini sugli sci. L’evento principale è la cosiddetta “hot series”, in cui le renne si qualificano se percorrono il percorso di un chilometro in un minuto e 19 secondi o meno. L’evento, durato tre giorni, si è concluso con la vittoria di una renna di nome Pompom nella gara finale.