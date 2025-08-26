“Flamingo”, il missile con una gittata da 3.000 chilometri che l’Ucraina ha già testato con successo, secondo le parole del presidente Volodymyr Zelensky , sarebbe già in produzione e sarebbe già stato impiegato per colpire obiettivi in territorio russo. Il fotografo Efrem Lukatsky, il 14 agosto, aveva scattato la prima immagine del missile ucraino mentre veniva assemblato negli hangar della startup aerospaziale Fire Point. Il 18 agosto, nel giorno dell’annuncio del missile “Flamingo”, i media ucraini hanno pubblicato un video del suo lancio.

Il missile che trasporta testate da 1000 kg

Le prime versioni del missile, a causa di un errore di fabbrica. Per questo gli sviluppatori della Fire Point hanno poi deciso di adottare il soprannome “Flamingo” (fenicottero). Il suo design, invece, sembra simile al sistema FP-5 presentato all’inizio di quest’anno dal gruppo britannico Milanion alla Fiera della difesa IDEX-2025 di Abu Dhabi. L’FP-5 è dotato di una testata da 1.000 kg, con una gittata massima di 3.000 km, un peso al lancio di circa sei tonnellate e un’apertura alare fissa di sei metri. Raggiunge una velocità massima di 900 km/h e utilizza un sistema di guida combinato che include la navigazione satellitare a prova di eventuali attacchi elettronici. Secondo, alcuni osservatori, il “Flamingo” ucraino potrebbe avere parametri simili, anche se non ci sono ancora conferme da fonti ufficiali.

Grazie al suo raggio di 3.000 km, il missile potrebbe colpire obiettivi ben oltre la portata della maggior parte delle attuali armi ucraine a lungo raggio. Secondo alcune indiscrezioni, la Fire Point ne starebbe producendo uno al giorno, con l’obiettivo di aumentare la capacità a sette al giorno entro ottobre. Zelensky ha affermato che la sua produzione su larga scala potrebbe iniziare entro febbraio. Secondo i media l’obiettivo è quello di produrne 50 al mese.