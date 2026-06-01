La Kasr-i-Sadabab, imbarcazione ammiraglia dell’ultima spedizione della Flotilla, è riuscita a raggiungere Gaza, seppur priva di membri dell’equipaggio. In un video ricondiviso dagli attivisti della missione umanitaria su Instagram, si vedono i civili della Striscia radunati sulla costa di Al-Mawasi, nel sud di Gaza, mentre cercano di recuperare tutto ciò che potrebbe ancora essere utilizzato.

A causa della grave carenza di elettricità, carburante e beni primari, la clip mostra le famiglie sfollate che tentano di recuperare pannelli solari e altri componenti da poter sfruttare a bordo dell’imbarcazione naufragata su cui, durante la spedizione, si trovavano anche il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato M5s Dario Carotenuto.

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“Almeno una delle nostre imbarcazioni ha rotto l’assedio” hanno scritto dalla Global Summud Flotilla. Bloccata e abbordata a oltre cento chilometri dalla Striscia, la barca è stata abbandonata in mezzo al mare come le altre 74, 22 al largo di Creta, 52 davanti all’Egitto, priva di equipaggio. Il vento e le correnti l’hanno spinta fino alle coste di Gaza.