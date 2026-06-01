Un imprenditore e cacciatore altoatesino, Lorenz Kröss, 61 anni, è morto lo scorso sabato a causa di una caduta mentre era impegnato nei lavori di messa in sicurezza di un sentiero da caccia a Längenfeld, nei pressi di Imst, nel Tirolo austriaco. Lo ha reso noto la polizia nella giornata di domenica. L’uomo stava lavorando insieme ad altri due cacciatori austriaci su un terreno roccioso e privo di sentieri battuti per installare una fune di sicurezza. Durante il rientro a valle, il 61enne è scivolato, precipitando per circa 40 metri e riportando traumi multipli. Trasportato d’urgenza in elicottero nella Clinica universitaria di Innsbruck, l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.