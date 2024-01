Furto da 40mila euro in gioielleria col finto pancione: arrestate 3 persone per furto. Questo lo stratagemma utilizzato dai ladri in azione nel luglio del 2023 in un negozio di Ferrara. Nel video si vede una coppia, uomo-donna, che entra nel negozio. Lei appare in stato di gravidanza, ma il pancione è risultato poi finto. I due iniziano a chiedere informazioni alla madre del titolare e si mostrano interessati agli oggetti esposti in vetrina.

Poco dopo entrano altre due donne, complici della coppia. Quando la commerciante non le vede, una delle due corre nel retro dove riesce a prendere molti gioielli conservati nella cassaforte che, secondo quanto risulta agli inquirenti, in quel momento era aperta.

Dopo aver nascosto i preziosi nella borsa, le due escono dal negozio. La coppia pure dice di non essere più interessata all’acquisto e va via poco dopo. Grazie a videosorveglianza, foto, testimoni e tabulati telefonici è stato possibile risalire ai colpevoli. Dei quattro, solo contro una delle due donne non sono state emesse misure. Di seguito il video.