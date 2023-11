Gatto tinto di rosa filmato per strada, il video crea polemiche: “Idea stupida”

Un gatto colorato di rosa è stato ripreso mentre passeggia su un marciapiede. Il filmato è stato diffuso da un motociclista, scatenando una reazione di rabbia e indignazione in Messico. “Un’idea assolutamente stupida, anche se la vernice non è tossica”, uno dei commenti.

Gatto tinto di rosa, indignazione sui social

Nel breve filmato, il micio ad un certo punto gira, e si vede chiaramente, il muso bianco, il suo colore naturale. Il gatto, inoltre, indossa un collare: questo significa che ha un proprietario. La comunità sulla rete ha espresso la sua rabbia, e alcuni utenti si sono dichiarati profondamente infuriati.

In molti hanno sollevato il timore che il gatto possa avvelenarsi se cercasse di leccare la tintura. Tutti sono preoccupati per la salute dell’animale. In Messico, chi viene condannato per aver ucciso un animale, rischia il carcere.

I pericoli dell’uso di coloranti sugli animali

Le autorità messicane hanno avvertito che l’uso di coloranti su animali può provocare reazioni allergiche come irritazione o dolore alla pelle, oltre a causare loro molto stress. Le tossine presenti nei coloranti possono avere effetti nocivi sulla loro salute e, in casi estremi, persino portare alla morte.