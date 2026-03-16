Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta sulla Striscia di Gaza, avvolgendo completamente edifici e strade con una densa nube di colore arancione. Il ministero dell’Interno gestito da Hamas ha invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni. Questo evento, descritto come una tempesta di rara intensità, ha complicato ulteriormente la vita delle persone sfollate che vivono negli accampamenti sparsi nel territorio. “Si tratta dell’ennesimo colpo per una popolazione già stremata. Molte famiglie sono costrette a vivere in tende costruite con mezzi di fortuna, con enormi difficoltà nell’accesso ai servizi igienici e senza beni di prima necessità”, hanno sottolineato gli operatori di Emergency.