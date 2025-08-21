Diversi video, subito virali, hanno catturato gli istanti in cui un meteorite, il 19 agosto, ha illuminato il cielo notturno di Kagoshima, una città del Giappone occidentale. Il meteorite ha attraversato i cieli della regione di Kyushu. L’evento mozzafiato ha coinvolto anche i residenti delle città di Kumamoto e Fukuoka.

Un evento raro

Il meteorite si è incendiato entrando nell’atmosfera, regalando uno spettacolo suggestivo che è stato prontamente immortalato con smartphone e videocamere, incluse quelle dell’aeroporto di Fukuoka. Toshihisa Maeda, direttore del Sendai Space Museum, ha spiegato che il “bolide” si è originato da particelle di polvere o frammenti di asteroidi che, entrando nell’atmosfera terrestre, si sono incendiate producendo una scia luminosa.

“Per un istante l’area circostante dev’essersi illuminata come fosse giorno. Non è escluso che il meteorite sia caduto in mare”, ha dichiarato Maeda. Secondo gli esperti giapponesi, si è trattato di un evento raro ma non impossibile, spesso associato agli sciami meteorici come le Perseidi, che proprio in questi giorni raggiungono il loro picco di visibilità.