Un enorme incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, in Scozia, provocandone il crollo parziale. La BBC ha poi precisato che l’incendio è scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street. Decine di treni sono stati cancellati e la National Rail ha dichiarato che la stazione, la più trafficata della Scozia, rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Sul web sono apparsi diversi video che documentano quanto accaduto: il pennacchio di fumo che usciva dalla porta del negozio di sigarette elettroniche, la prima esplosione e infine l’incendio che ha poi investito altre attività commerciali adiacenti e i piani superiori dell’edificio. Al momento non sono state segnalate vittime.