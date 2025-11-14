Non è raro in città ritrovarsi al fianco di un’auto la cui musica all’interno risuona talmente alta e assordante da attirare l’attenzione di un’intera via. Succede un po’ ovunque e con qualsiasi genere musicale. Di recente, però, a Frattamaggiore, cittadina dell’area metropolitana di Napoli, qualcuno ha deciso di voler strafare puntando più che mai sull’effetto disturbo. L’obiettivo? Sempre lo stesso: diventare virale sui social. Su TikTok, infatti, è apparso il video di una minicar bianca: la si vede (e la si sente) girare per le strade della cittadina con musica neomelodica a tutto volume con le portiere completamente spalancate per amplificare il volume.

Portiere spalancate e musica a tutto volume: il video virale

“E nascerà”, di Tony Colombo, è il brano scelto dal conducente dell’auto, che ha pensato bene di aprire le portiere della sua piccola auto per far sentire la qualità delle casse del suo impianto audio. Viralità raggiunta, disturbo anche. Non tutti, infatti, pare abbiano gradito “l’iniziativa” proposta o, meglio, imposta dal proprietario dell’auto. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli ha infatti rilanciato sui social la denuncia di un cittadino, pubblicando su X il video incriminato con il messaggio corredato: “Borrelli, c’è un’auto che circola a Frattamaggiore con entrambe le portiere laterali aperte per far uscire il suono dalle casse posizionate sulle porte. Pericoli pubblici e cialtroni”.