Il Gushi Cliff Coffee, nella provincia cinese del Fujian, è un bar sospeso su una scogliera a 60 metri dal mare. I clienti raggiungono le piattaforme dopo una via ferrata di 30 minuti e una discesa in corda doppia guidata da istruttori. Aperto dal 2004, il bar è diventato virale sui social grazie al suo panorama mozzafiato e all’esperienza estrema. Il caffè costa 398 yuan (più o meno 58 euro), comprensivo di assicurazione, attrezzatura e istruttori, senza limiti di tempo sulle piattaforme. Amato dagli appassionati dell’adrenalina, è sconsigliato a chi soffre di vertigini ma è celebrato come “il bar più estremo del mondo”.