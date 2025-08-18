Il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha pubblicato un video diffuso da Moca di un veicolo blindato nemico con due bandiere: quella russa e quella statunitense, riporta il Guardian.

Kiev: “Arroganza totale”

I propagandisti russi mostrano un video in cui un mezzo militare russo va all’attacco con le bandiere della Russia e degli Stati Uniti”, ha affermato Yermak.

“I russi stanno usando i simboli degli Stati Uniti nella loro guerra terroristica di aggressione, caratterizzata dall’uccisione di civili”, ha aggiunto: “Arroganza totale”.

Il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Kharkiv, nell’Ucraina orientale, è salito a sette: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare della regione, Oleg Synegubov, come riporta Ukrainska Pravda.

Tra le vittime ci sono una bambina di un anno e mezzo e un ragazzo di 16 anni, ha precisato, aggiungendo che i feriti sono 20. In precedenza Synegubov aveva affermato che cinque persone risultano disperse.