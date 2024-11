Il genio del giorno: l’uomo che decide di stare da solo e al buio per un mese

Uno Youtuber australiano, conosciuto sulla piattaforma con il nome di Norme, si è chiuso in una piccola stanza da solo e al buio per un mese. La sfida inquietante e folle dello youtuber è quella di vedere i vari processi mentali, verificare quindi se inizia a manifestare strani comportamenti.

Al buio da solo per un mese in diretta streaming: la sfida folle

Norme è un content creator australiano, noto su youtube per le sue sfide sconvolgenti che decide di mettere in piedi, come quella di rimanere sveglio per oltre 12 giorni. Data la natura controversa e spesso pericolosa delle sue imprese, lo youtuber ha fatto molto discutere, ma ora sembra volersi davvero superare.

Dal 16 ottobre, infatti, Norme si è chiuso da solo in una piccola stanza buia, che ospita solo un materasso per terra. Alcune volte esce, presumibilmente per mangiare e bere. Ma non esiste sfida senza qualcuno che assiste in qualità di pubblico: Norme, infatti, ha deciso di registrare in diretta streaming la sua impresa, con la possibilità di una chat aperta a tutti. Lo scopo dello youtuber è quello di verificare i vari processi mentali del suo isolamento, quindi vedere se e quando la sua mente inizia a manifestare strani comportamenti. Un esperimento scientifico (davvero poco probabile), una nuova e pericolosa follia dettata dalla smania di ottenere visibilità o una messa in scena?

Al buio da solo per un mese: gli effetti sullo youtuber

Ad aggiungere pepe alla sua “impresa”, come un’attrazione da luna park, lo youtuber ha chiesto al suo pubblico di pagare per ulteriori sfide all’interno della sfida stessa. Per 5 dollari, infatti, Norme farà la verticale, per 20 indosserà una camicia di forza e per 50 si applicherà il nastro adesivo sulla bocca per un’ora. Dopo diverse ore di esperimento, lo youtuber ha cominciato a manifestare strani e preoccupanti comportamenti, parlando di argomenti a caso, sconclusionati come il suono della sua voce e le posizioni che assume nella stanza.

Quello che è il suo pubblico, però, ha iniziato a preoccuparsi per lui. Qualcuno ha scritto: “Ha bisogno di aiuto”. “Smettete di torturarvi per una manciata di visualizzazioni”, ha scritto un altro. Eppure, si sa, spesso non si riesce a smettere di guardare e Norme, come tanti altri, fa affidamento proprio su questo lato particolare e contorto della natura umana.

Isolamento ed effetti sul corpo e sulla mente

Cosa può accadere allo youtuber? L’isolamento prolungato ha un impatto molto negativo sulla salute fisica e mentale di un essere umano, che per sua natura ha bisogno di rimanere in un contesto sociale dinamico e stimolante. Diverse ricerche hanno dimostrato che l’isolamento può causare o peggiorare ansia, depressione, paranoia, attacchi di panico, allucinazioni, psicosi e autolesionismo. Si può perfino arrivare al suicidio.

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute fisica, è noto che le persone sottoposte a un isolamento prolungato sviluppano mal di testa cronici, perdita della vista, disturbi del sonno, perdita di peso, affaticamento e palpitazioni cardiache.

Molto di questo spiegherebbe alcuni comportamenti insoliti dello youtuber, anche se sulla natura del suo esperimento più di qualcuno ha emesso la fatale sentenza: è una performance, è tutto finto. “Date un Oscar al vostro amico per essere completamente impazzito”, ha scritto qualcuno. Eppure, si continua a guardare…