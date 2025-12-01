Alexander Eichwald, uno dei giovani candidati ai vertici di “Generazione Germania”, la nuova organizzazione giovanile dell’ultradestra tedesca, si è presentato lo scorso 29 novembre con un discorso chiaramente ispirato ai plateali comizi di Adolf Hitler. La sua controversa esibizione ha fatto esplodere la polemica nel dibattito politico tedesco, con la dirigenza di AfD che ha preso esplicitamente le distanze sul contenuto e lo stile del suo discorso di candidatura. Il partito ha inoltre aperto un’inchiesta per la partecipazione di Eichwald al congresso di fondazione della nuova organizzazione giovanile.

Il giovane candidato imita Hitler: il video

Eichwald è salito sul podio vestito in smoking, gilet e cravatta. Nel suo discorso ha scandito le parole con un arrotamento della “R”, evocando platealmente i comizi di Hitler. Durante l’esibizione ha poi usato parole estrapolate dalla terminologia nazista, suscitando reazioni di divertimento e sgomento tra il pubblico. Il leader del partito, Tino Chrupalla, ha affermato che “con i contenuti e i modi del suo discorso Alexander Eichwald si è allontanato dai principi del partito”.

Riguardo al suo discorso, Eichwald ha insistito nel sostenere che il suo intervento fosse serio, precisando che la “cattiva impressione” è stata amplificata dal fatto che la sua presentazione era stata ridotta a soli tre minuti. “Questo intervento costituisce un danno attivo per il partito”, ha dichiarato Michel Schneidermann, capo della Fraktion AfD a Herford.