Il tifone Ragasa, il ciclone tropicale più potente di quest’anno, ha colpito Hong Kong con venti da uragano e piogge torrenziali, mentre a Taiwan i forti acquazzoni hanno provocato la morte di almeno 14 persone, oltre 120 i dispersi e 8mila gli evacuati. I venti hanno innalzato onde di notevole altezza lungo i litorali, paralizzando le attività sulla costa meridionale cinese. Si sono verificati anche diversi danni strutturali. Passeggiate marittime allagate, centinaia di alberi abbattuti e cittadini costretti a restare in casa.

Porte dell’hotel sfondate

Sul web sta circolando un video che testimonia la potenza distruttiva di questo tifone. Nel video, infatti, si vedono le onde che distruggono le porte a vetri del Fullerton Hotel Ocean Park di Hong Kong, mentre l’acqua travolge tutto, persone comprese, allagando completamente la hall.

In città i venti hanno raggiunto i 200 chilometri orari e sono stati cancellati oltre 700 voli. Per tentare di contenere i danni, il ministero degli Interni ha aperto 50 rifugi temporanei, che hanno dato riparo a centinaia di persone.