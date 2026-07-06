Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante come rappresaglia agli attacchi ucraini su San Pietroburgo di due giorni fa. I missili hanno ucciso almeno 11 persone ferendone altre 46 in quello che è il secondo attacco missilistico russo sulla capitale in meno di una settimana.

Il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell’edificio crollata in seguito all’impatto di un missile. Altri edifici residenziali sono stati colpiti nel quartiere di Podilskyi, e altri tre condomini nel quartiere di Darnytskyi: qui sono stati distrutti appartamenti dal secondo al quinto piano di un edificio di 25 piani. Anche gli appartamenti di un grattacielo di 30 piani in un altro complesso sono stati interessati dalle fiamme a causa della caduta di detriti. Le autorità hanno dichiarato che ci sono morti e feriti all’interno dei confini della città di Kiev ed anche nelle comunità appena fuori dalla capitale, nell’Oblast di Kiev, ha affermato il governatore regionale Mykola Kalashnyk.

Sotto la supervisione procedurale della Procura della città di Kiev, è stata avviata un’indagine preliminare sul fatto che l’esercito russo abbia commesso un altro crimine di guerra che ha causato la morte di persone. A Kiev, migliaia di residenti si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo, mentre l’aeronautica ucraina avvertiva della presenza di diverse decine di missili diretti verso Kiev. In risposta ai lanci missilistici, l’aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese.