Sedie e borse piene di cibo a Punta Prosciutto, riserva che si trova in Salento. A scoprire, domenica 28 giugno, questa sorta di trattoria a cielo aperto munita di tavoli e sedie pieghevoli sono stati gli ispettori ambientali di Legambiente durante un controllo avvenuto in questa area protetta che si trova nel comune di Porto Cesareo in provincia di Lecce.

Gli operatori si sono trovati davanti ad una scena che hanno descritto come “surreale e incredibile”, una “zona food e relax” allestita direttamente sulla cima delle dune. Trattandosi del cordone dunale si tratta di un luogo altamente vulnerabile sottoposto a tutela e raggiungibile solo passando sulle passerelle di legno. Le persone che l’avevano allestita sono state identificate e sanzionate. Sanzionati anche alcuni bagnanti per abbandono di rifiuti.