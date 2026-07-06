Allestiscono tavolata nella riserva naturale: sedie, tavoli e borse con il cibo sulle dune del Salento
Gli operatori si sono trovati davanti ad una scena che hanno descritto come “surreale e incredibile”, una “zona food e relax” allestita direttamente sulla cima delle dune. Trattandosi del cordone dunale si tratta di un luogo altamente vulnerabile sottoposto a tutela e raggiungibile solo passando sulle passerelle di legno. Le persone che l’avevano allestita sono state identificate e sanzionate. Sanzionati anche alcuni bagnanti per abbandono di rifiuti.