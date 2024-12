Il video dei vigili del fuoco che salvano un chihuahua dalle acque gelide del fiume

Un chihuahua è stato tratto in salvo dalle acque gelide di un fiume in Texas, dove era rimasto appollaiato sulla base di una trave di sostegno di un ponte pedonale. Il piccolo era stato avvistato presso Sims Bayou, vicino all’Houston Botanic Garden, da un passante che ha subito avvisato il giardiniere Fernando Vivanco. Il giardiniere, preoccupato sia per il freddo dell’acqua sia per la presenza di alligatori già avvistati in zona, ha immediatamente contattato le autorità. I vigili del fuoco di Houston sono accorsi e hanno tentato di recuperare il cagnolino. Tuttavia, l’animale, spaventato, si è tuffato in acqua nel tentativo di sfuggire. Un sommozzatore alla fine è finalmente riuscito a raggiungerlo ea riportarlo in sicurezza sulla terraferma. Il chihuahua Burbie, è poi finalmente tornato tra le braccia del suo proprietario.