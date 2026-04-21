Un autista di è stato licenziato a Melbourne dopo che un 12enne è rimasto intrappolato nella porta del bus ed è stato trascinato per centinaia di metri nel sobborgo di Wheelers Hill. Il caso, avvenuto il 16 marzo su un bus della Ventura Bus Lines, è emerso dopo la diffusione di un video girato dalle telecamere di sicurezza e pubblicato dalla madre del ragazzo sui social. Le immagini mostrano il bambino di 12 anni con lo zaino incastrato mentre il mezzo continua la corsa per circa 350 metri prima della fermata successiva. La compagnia Ventura ha confermato il licenziamento dell’autista dopo un’indagine interna: “Si tratta di un incidente molto spiacevole e continueremo a fornire supporto al passeggero e alla sua famiglia. La sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra priorità. Abbiamo ribadito i nostri protocolli di sicurezza a tutti gli autisti e avvieremo una revisione per migliorare i programmi di formazione”.

La madre del bambino, Grace, ha raccontato che il figlio è rimasto “traumatizzato” e che ora ha attacchi di panico quando vede un autobus, mentre la polizia di Victoria ha avviato accertamenti senza che fosse stato presentato un esposto formale. La premier Jacinta Allan ha definito le immagini “uno choc”: “Ogni genitore vuole essere sicuro che il proprio figlio arrivi a scuola sano e salvo, e quel filmato è stato un episodio davvero scioccante. Il mio pensiero va a quel ragazzino, alla sua famiglia”.