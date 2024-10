Il video del caccia russo che sbuca da dietro all’improvviso e sfiora un F16 Usa

“Il 23 settembre 2024, un aereo del NORAD ha effettuato un’intercettazione sicura e disciplinata di un aereo militare russo nell’ADIZ in Alaska. La condotta di un Su-35 russo è stata pericolosa, poco professionale e ha messo in pericolo tutti, non quello che vedresti in un’aeronautica militare professionale” ha detto il generale Gregory Guillot parlando di un caccia russo che nei giorni scorsi ha sfiorato un caccia americano nei cieli dell’Alaska. Nel video diffuso dal North American Aerospace Defense Command lunedì, si vede l’aereo russo che sbuca da dietro e passa a pochi metri dall’F16 statunitense.