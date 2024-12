Comunicare con gli animali domestici è da sempre uno dei desideri più profondi di chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe. Un video che sta facendo il giro del web mostra una cagnolina di nome Stella esprimersi attraverso una tavoletta sonora personalizzata. Grazie a questa innovativa tecnologia, il cane riesce a “parlare” con la sua proprietaria, facendo capire in modo chiaro e diretto i propri bisogni e desideri.

Un progetto innovativo nato da un’idea brillante

L’ideatrice di questa straordinaria invenzione è Christina Hunger, una logopedista di San Diego, California. Con una formazione professionale dedicata alla comunicazione umana, Christina ha applicato le sue conoscenze per aiutare Stella a esprimersi. L’obiettivo era permettere al cane di comunicare in modo più efficace rispetto ai segnali tradizionali come abbai, movimenti della coda o sguardi insistenti.

Per realizzare questo progetto, Christina ha sviluppato una tavoletta sonora, una sorta di tastiera personalizzata composta da pulsanti. Ogni pulsante, una volta premuto, riproduce una parola registrata in precedenza. Questo dispositivo ha permesso a Stella, un incrocio tra un Cane Leopardo della Catahoula e un Australian Cattle Dog, di trasformare i suoi bisogni e pensieri in frasi comprensibili per gli esseri umani.

Il video

Christina ha iniziato ad addestrare Stella quando era ancora una cucciola di otto settimane. Attraverso sessioni quotidiane e un costante rinforzo positivo, la cagnolina ha imparato a riconoscere e utilizzare correttamente i pulsanti della tavoletta sonora. Oggi, Stella è in grado di utilizzare ben 29 parole per comunicare con Christina e persino formare semplici frasi, una capacità straordinaria per un cane.

Grazie a questo dispositivo, Stella può esprimere emozioni, stati d’animo e richieste. Ad esempio, è in grado di “dire” se ha fame, se vuole giocare o se desidera uscire per una passeggiata al parco. Il video che mostra Stella in azione evidenzia come il cane premi i pulsanti con il muso per comunicare con la sua proprietaria, una scena che ha lasciato sbalorditi gli spettatori di tutto il mondo.

Christina ha condiviso il percorso di apprendimento di Stella sul suo profilo Instagram, documentando i progressi del cane con regolarità. Uno dei post più popolari mostra Stella utilizzare i pulsanti per comporre frasi come “Andare fuori” o “Giocare ora”. Nel video, è evidente quanto Stella abbia compreso il funzionamento della tavoletta sonora e come la utilizzi con intelligenza per interagire con il mondo umano.

Christina sottolinea l’importanza di dare al cane il tempo necessario per elaborare ciò che accade e rispondere. Questo principio, fondamentale nella logopedia per gli umani, si applica sorprendentemente bene anche agli animali. Con pazienza e coerenza, Stella è diventata sempre più abile nel formulare le sue “parole”.

La tavoletta sonora: un dispositivo accessibile?

Sebbene la tavoletta sonora di Stella sia stata progettata specificamente per lei, il progetto ha stimolato l’interesse per lo sviluppo di dispositivi simili accessibili al pubblico. Alcune aziende stanno già lavorando su tecnologie simili, con l’obiettivo di creare strumenti di comunicazione per animali domestici.

L’idea di poter “parlare” con il proprio cane potrebbe sembrare futuristica, ma l’esperimento di Christina Hunger dimostra che non è impossibile. Con un approccio scientifico e un addestramento adeguato, molti cani potrebbero beneficiare di dispositivi che facilitano la comunicazione con i loro proprietari.