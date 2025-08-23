A Zapponeta (Foggia) un cane viene trascinato legato a un’auto in movimento, come mostrato in un video diffuso dall’associazione Guerrieri con la coda. “Ogni giorno, questo povero cane viene tirato a forza dalla proprietaria in giro per il paese con il sole o sotto l’acqua, al freddo o sull’asfalto a 50 gradi. Non manca poi che il cane venga lasciato solo per strada”, denuncia la presidente Annarita Melfitani. Alcuni cittadini hanno raccolto testimonianze e prove, esasperati dall’indifferenza delle autorità. Il sindaco ha confermato che la proprietaria era già stata sanzionata, ma è recidiva. L’associazione ha quindi annunciato la presentazione di una denuncia formale.