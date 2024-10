Durante l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per un delicato salvataggio a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Mentre erano impegnati in operazioni di soccorso per aiutare la popolazione locale, i pompieri hanno notato un cane in grave difficoltà, rimasto bloccato in un rifugio allagato. L’acqua aveva raggiunto un livello tale da mettere seriamente a rischio la vita dell’animale, che stava per annegare.

Vigile del fuoco salva un cane

Senza esitare, uno dei vigili del fuoco si è immerso nell’acqua, che gli arrivava fino ai fianchi, per raggiungere il cane e portarlo in salvo. L’intervento è stato eseguito con grande prontezza e professionalità, dimostrando non solo il coraggio dei soccorritori, ma anche la loro sensibilità verso gli animali in pericolo. Il video del salvataggio, ripreso durante l’operazione, è stato rapidamente condiviso sui social network, diventando virale in pochissimo tempo. Le immagini hanno suscitato emozione e ammirazione da parte di migliaia di utenti, che hanno elogiato il gesto eroico del pompiere.