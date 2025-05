La trentacinquesima giornata della Liga potrebbe aver definitivamente deciso le sorti del campionato spagnolo. Il Barcellona vince un Clasico spettacolare per 4-3 contro il Real Madrid e, a tre giornate dal termine, allunga a +7 sui blancos, ipotecando il titolo.

Al Montjuïc, i catalani riescono in una rimonta memorabile dopo essere andati sotto per 2-0 nei primi 14 minuti: Mbappé, autore di una straordinaria tripletta, illude la squadra di Ancelotti con un rigore trasformato al 4’ e un gol in contropiede poco dopo. Ma il Barça risponde con forza e qualità: Eric Garcia riapre la gara con un colpo di testa, poi Yamal e due volte Raphinha ribaltano tutto prima dell’intervallo. Il Real torna sotto al 70’ con il terzo gol di Mbappé, ma non basta. Nel finale, il VAR annulla due gol (uno per parte), mentre Courtois salva su Yamal. Ora i blaugrana sognano di festeggiare il titolo proprio in casa dell’Espanyol nel prossimo turno.