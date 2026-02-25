Il deputato democratico Al Green è stato cacciato dal Congresso americano per aver agitato un cartello con su scritto: “I neri non sono scimmie”, durante il discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump. Il cartello si riferiva al post razzista, ripubblicato dal presidente americano su Truth, nel quale Barack e Michelle Obama erano raffigurati come delle scimmie.

Al Green aveva contestato Donald Trump anche il 5 marzo dell’anno scorso in occasione del precedente discorso sullo Stato dell’Unione ed anche in quell’occasione era stato espulso. Alle contestazioni, i parlamentari repubblicani avevano risposto con cori “Usa, Usa”. Poi si erano alzati in piedi e avevano applaudito.