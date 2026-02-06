Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilanciato un video in cui l’ex capo di Stato Barack Obama e sua moglie Michelle vengono rappresentati come scimmie. Il filmato pubblicato sulla piattaforma Truth ha suscitato la condanna di eminenti esponenti democratici. Verso la fine del video realizzato con l’intelligenza artificiale e della durata di un minuto, mentre in sottofondo suona la canzone “The Lion Sleeps Tonight”, compaiono due gorilla con i volti dei coniugi Obama. Il video ripete le false accuse secondo cui la società di conteggio dei voti Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a rubare le elezioni del 2020 a Trump.

Venerdì mattina presto, il filmato aveva ricevuto diverse migliaia di like sulla piattaforma social del presidente. L’ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e critico di spicco di Trump, ha condannato il post parlando di “comportamento disgustoso da parte del presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Adesso”, ha scritto l’ufficio stampa di Newsom su X. Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Barack Obama, ha condannato l’immagine.

La Casa Bianca: “Basta con la finta indignazione, è il Re Leone”

La Casa Bianca ha risposto alle polemiche. “Si tratta di un video meme di internet che raffigura il presidente Trump come il Re della Giungla e i democratici come personaggi del Re Leone”, ha dichiarato in un comunicato condiviso con Newsweek. “Per favore, smettetela con questa finta indignazione e parlate di qualcosa che sia davvero importante per il pubblico americano”, aggiunge.

Per i democratici “Trump è spregevole e squilibrato”

Il leader della minoranza democratica alla Camera Usa, Hakeem Jeffries, ha condannato la pubblicazione, da parte di Donald Trump, di un montaggio video che ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie. “Il presidente Obama e Michelle – ha scritto su X – sono americani brillanti, compassionevoli e patriottici. Rappresentano il meglio di questo Paese. Donald Trump è un individuo spregevole, squilibrato e malvagio. Perché i leader repubblicani come John Thune continuano a sostenere questa persona malata? Ogni singolo repubblicano deve denunciare immediatamente il disgustoso fanatismo di Donald Trump”.

Il senatore nero repubblicano Tim Scott: “Video razzista, Trump dovrebbe rimuoverlo”

“Spero che sia falso perché è la cosa più razzista che abbia mai visto provenire da questa Casa Bianca. Il presidente dovrebbe rimuoverlo”: così sui social il senatore afroamericano repubblicano Tim Scott – che presiede il comitato elettorale dei repubblicani al Senato per le elezioni di Midterm – sul montaggio video pubblicato da Donald Trump.