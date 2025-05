Al termine della sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan, la serata ha vissuto un momento emozionante con il riconoscimento ufficiale a Claudio Ranieri, omaggiato da un pubblico caloroso che lo ha visto crescere prima da ragazzo sugli spalti e poi da tecnico in panchina. Raggiunto il centro del campo, l’allenatore ha parlato a braccio, riavvolgendo il nastro dei ricordi: “Più di sessant’anni fa ero lì, tra di voi, proprio in quella curva. Oggi vi ringrazio dal profondo del cuore”.

Ranieri ha ricordato come, al suo arrivo, avesse chiesto alla tifoseria un contributo di passione per costruire qualcosa di importante e come il gruppo, passo dopo passo, abbia risposto con dedizione assoluta. “Manca solo l’ultimo gradino, che sia domenica o giovedì. Io sono orgoglioso di questi ragazzi, mi hanno seguito fin dal primo giorno”. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del calore popolare: “La cosa più importante è che avete capito quanto avessimo bisogno del vostro amore. Grazie, infinitamente grazie”.