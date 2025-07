Durante il concerto dei Green Day al Luxexpo Open Air di Lussemburgo, lo scorso lunedì, si è verificato un momento imbarazzante che ha fatto il giro dei social. Billie Joe Armstrong, come da tradizione, stava concludendo lo show con la ballad “Good Riddance (Time Of Your Life)” e aveva invitato un giovane fan a salire sul palco per suonare insieme. Tuttavia, il ragazzo ha inaspettatamente iniziato a suonare le prime note di “Wonderwall” degli Oasis.

Armstrong ha reagito con evidente fastidio, pronunciando una parolaccia, togliendogli la chitarra dalle mani e dicendo seccamente: “Canzone sbagliata, canzone sbagliata”. Nonostante i tentativi del ragazzo di rimediare, un membro dello staff è intervenuto e lo ha accompagnato fuori scena, mentre Armstrong ha proseguito da solo la sua esibizione. La scena, filmata da alcuni presenti, è diventata virale in poche ore, suscitando reazioni contrastanti tra i fan della band.