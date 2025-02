Caos e disagi alla circolazione nel cuore di Roma, precisamente a Piazza Bologna, dove un furgone, dopo aver bloccato il traffico parcheggiando in doppia fila, nel ripartire ha urtato e danneggiato lo specchietto retrovisore di un autobus Atac, provocando la reazione stizzita dell’autista.

Il video dell’incidente

L’episodio, avvenuto in pieno giorno, ha provocato rallentamenti e disagi tra gli automobilisti e i passeggeri a bordo del mezzo pubblico. Il furgone, lasciato in sosta irregolare, ha creato un ostacolo alla manovra dell’autobus, causando poi l’impatto con lo specchietto laterale del mezzo. L’autista dell’Atac, visibilmente contrariato, si è lasciato andare a una reazione spontanea, gridando al conducente del furgone: “Ma dove ca**o hai preso la patente?”.

La scena, ripresa da alcuni passanti, ha rapidamente fatto il giro del web. Il filmato, condiviso dalla pagina Instagrad di Welcome to Favelas, ha totalizzato in poche ore migliaia di visualizzazioni e commenti, evidenziando come episodi simili siano all’ordine del giorno nella Capitale.

Molti utenti hanno espresso solidarietà nei confronti dell’autista Atac, sottolineando quanto sia difficile per i conducenti riuscire a dimenarsi nel traffico di Roma. Altri hanno puntato il dito contro la mancanza di multe e sanzioni più severe per chi parcheggia in modo irregolare, chiedendo interventi più ferrei per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

Sosta selvaggia e traffico in tilt, un annoso problema a Roma

L’incidente riporta l’attenzione su una delle problematiche più annose della viabilità romana: la sosta selvaggia. Il parcheggio in doppia fila è una delle principali cause di congestionamento del traffico, rendendo ancora più complessa la circolazione dei mezzi pubblici e aggravando i ritardi sulle linee Atac.

Questo episodio è solo l’ennesimo di tanti in una città in cui il codice della strada viene spesso ignorato. Nonostante i frequenti richiami al rispetto delle regole e gli sforzi delle amministrazioni locali per migliorare la viabilità, la situazione rimane critica.