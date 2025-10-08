Dopo ore di nuoto disperato nel Rio Negro, in Amazzonia, un giovane giaguaro ferito è stato tratto in salvo da una squadra del Battaglione di Polizia Ambientale brasiliano. Esausto e confuso, il felino si è aggrappato a un sostegno dell’imbarcazione dei soccorritori per non essere trascinato via dalla corrente. Il momento è stato immortalato in un video che ha fatto il giro del web, mostrando la tenacia dell’animale mentre gli agenti gli offrivano un galleggiante improvvisato per permettergli di riposare. Una volta tratto in salvo, il giaguaro è stato trasferito in una clinica veterinaria, dove i medici hanno scoperto che era stato colpito da oltre trenta pallini da caccia e presentava diversi denti rotti.

Le cure e l’indagine sui responsabili

Il felino è stato affidato alle cure intensive di specialisti dell’Università Federale di Amazonas (Ufam) e della Segreteria di Stato per la Protezione degli Animali (Sepet), che stanno lavorando per stabilizzarlo e prepararlo al reinserimento nel suo habitat naturale. Le autorità brasiliane hanno aperto un’indagine per identificare i responsabili del ferimento, un atto gravissimo nei confronti di una specie già minacciata. Il giaguaro, simbolo dell’Amazzonia, è infatti classificato tra le specie «vulnerabili» nella Lista Rossa dell’Iucn. Oggi in natura ne rimangono circa 170mila esemplari, metà dei quali vivono in Brasile, dove la deforestazione, la caccia e il traffico illegale continuano a ridurre il loro territorio.