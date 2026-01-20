L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì a causa di una violenta tempesta di neve che ha colpito la zona, compromettendo seriamente la visibilità e rendendo il manto stradale particolarmente scivoloso.

In pochissimo tempo si sono verificati numerosi tamponamenti a catena che hanno coinvolto automobili, camion e altri mezzi pesanti, causando una situazione di estremo pericolo e trasformando l’autostrada in un intricato ammasso di lamiere.