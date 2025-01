“La nave cargo Guang Rong, incagliata vicino alla costa di Marina di Massa, rappresenta un grave rischio ambientale per il nostro mare. Il timore che il carburante possa essersi sversato in acqua deve essere affrontato con la massima urgenza, poiché un disastro ecologico avrebbe conseguenze gravissime per l’ecosistema marino e le attività economiche locali. Il forte odore di gasolio percepito nelle ore successive all’incidente rende ancora più necessario un intervento immediato per verificare eventuali sversamenti e contenerne l’impatto.” Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare AVS e portavoce di Europa Verde.

Rischio disastro ambientale a Marina di Massa

“Chiedo al governo e alle autorità competenti di agire tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di inquinamento. Per questo presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per fare chiarezza sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare un disastro ambientale. È fondamentale capire se siano stati attivati tutti i protocolli di emergenza e quali azioni verranno messe in campo per scongiurare danni irreparabili. Non possiamo permetterci ritardi né sottovalutare il pericolo: la tutela del nostro mare deve essere una priorità assoluta.” conclude Bonelli.