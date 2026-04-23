Le autorità dello Stato dell’Ohio hanno diffuso il video di una rapina avvenuta il 14 aprile in un hotel Red Roof Inn, a Columbus, durante la quale un uomo ha chiesto il denaro al front desk con sorprendente cortesia. Nel filmato, il sospetto entra nella hall e saluta: “Come va?”, prima di ordinare alla receptionist di “riempi la borsa”, insinuando di essere armato tenendo una mano in tasca. Dopo aver preso i contanti, l’uomo ringrazia: “Grazie”. La dipendente, quasi incredibilmente, risponde: “Buona serata”. In un secondo momento il rapinatore rifiuta anche il resto: “No, sto bene, grazie”, prima di uscire. Le autorità stanno indagando e chiedono aiuto per identificarlo.