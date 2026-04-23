Lo scorso lunedì, a Toronto, in Canada, un parcheggio è stato occupato da una grande installazione di blocchi di ghiaccio utilizzata per promuovere il nuovo album del rapper canadese Drake, “Iceman”. Drake aveva segnalato sui social che all’interno della struttura era stata nascosta la data di uscita dell’album. Prevedibilmente, l’iniziativa ha attirato l’attenzione di moltissime persone, alcune delle quali si sono recate sul posto: c’è chi ha provato a rompere il ghiaccio con picconi e martelli, chi è salito sulla struttura e chi invece ha tentato di scioglierla utilizzando fiamme ossidriche.

La scultura di ghiaccio di Drake: il video

Lo scorso martedì, lo streamer Kishka è riuscito a trovare una cartellina blu incastonata in uno dei blocchi di ghiaccio, rivelando così la data di uscita del disco, fissata per il 15 maggio. La data è stata poi confermata dallo stesso Drake. Dato l’elevato afflusso di persone, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire spruzzando un getto d’acqua ad alta pressione sulla grande installazione, che in parte si è sciolta. La sindaca di Toronto Olivia Chow ha poi ringraziato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per aver garantito la sicurezza pubblica, mostrando anche comprensione per l’entusiasmo dei fan: “Capisco perché siano così eccitati: volevano scoprire quella data. Drake sostiene la nostra città”.