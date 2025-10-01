A Chicago una scena sorprendente è diventata virale sui social: un rider, inseguito da una decina di agenti dell’Ice in assetto antisommossa, è riuscito a fuggire a tutta velocità in sella alla sua bicicletta. Le immagini mostrano l’uomo che, in preda all’agitazione, monta rapidamente sul mezzo e semina la pattuglia a colpi di pedalate.

La clip ha raccolto milioni di visualizzazioni e per molti utenti è diventata un simbolo di resistenza degli immigrati negli Stati Uniti contro le politiche migratorie ostili dell’amministrazione Trump.