Durante una sessione di test, il robot antropomorfico Unitree H1, sviluppato da una società cinese, ha improvvisamente iniziato a muoversi in modo incontrollato e caotico, sventolando braccia e gambe come se fosse in preda a un attacco. Il comportamento del robot è apparso talmente anomalo da spaventare alcuni presenti, che hanno interpretato la scena come un’aggressione vera e propria da parte della macchina. A peggiorare la situazione, si è verificato anche un crash del computer di controllo, interrompendo il sistema che regolava i movimenti del robot.

L’errore umano dietro al comportamento robotico

Tuttavia, gli esperti hanno rapidamente chiarito che l’incidente non era il segnale di una ribellione delle macchine, ma il risultato di una variabile non prevista: una fune di sicurezza fissata alla testa del robot. Questo elemento, ignorato nell’algoritmo di bilanciamento, ha ingannato l’Unitree H1, facendogli percepire un costante stato di caduta. Di conseguenza, il robot ha reagito con movimenti correttivi sempre più violenti, finché il sistema non è andato in blocco. Gli ingegneri hanno ammesso che si è trattato di un errore di programmazione, aggravato da dati errati provenienti dai sensori, sottolineando come l’algoritmo non fosse stato progettato per gestire vincoli fisici esterni.