Mercoledì scorso, in Cina, un fuoristrada elettrico Chery Fengyun X3L ha tentato un’impresa pensata per stupire il pubblico: scalare le celebri scale della montagna Tianmen, note per i loro 150 metri di dislivello, 300 metri di lunghezza e un’inclinazione particolarmente impegnativa. L’iniziativa era stata organizzata come evento promozionale, ma il risultato ha preso una piega inaspettata.

Invece di avanzare lungo la scalinata, il SUV ha improvvisamente perso aderenza ed è arretrato, travolgendo barriere di protezione e causando danni significativi lungo il percorso. L’incidente ha portato la casa automobilistica a diffondere rapidamente delle scuse ufficiali, riconoscendo l’esito fallimentare della dimostrazione.

La Chery Fengyun X3L, nota anche come Fulwin X3L, è un grande SUV ibrido plug-in dal design ispirato alla Land Rover Defender, con un prezzo che oscilla tra i 13 e i 18mila euro. Il maldestro tentativo è stato inevitabilmente confrontato con la celebre impresa del 2018, quando il pilota Tung Ho Pin riuscì a scalare tutti i 999 gradini della stessa montagna alla guida di una New Range Rover Sport in 21 minuti e 47 secondi, nell’ambito della campagna “Dragon Challenge”.