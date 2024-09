Il video del suv fuori controllo nelle strette vie del centro di Gallipoli

Un suv fuori controllo ha seminato il caos nelle strette vie del centro storico di Gallipoli, abbattendo ogni ostacolo sul suo percorso. L’incidente è avvenuto all’alba di lunedì 9 settembre, intorno alle 5 del mattino, in via Santa Maria, in direzione via de Pace. Il veicolo ha danneggiato gravemente alcuni oggetti lungo la strada, tra cui botti di legno di una braceria e i cassonetti dei rifiuti di un bistrot.

Suv fuori controllo nel centro di Gallipoli

La scena, degna di un film d’azione, è stata interamente ripresa da una telecamera di sorveglianza situata nelle vicinanze. La via in questione è particolarmente stretta e difficile da percorrere, rendendo facile rimanere bloccati, come è successo al suv che ha causato danni significativi prima di incastrarsi. I carabinieri stanno attualmente indagando sull’accaduto e stanno analizzando le riprese video per identificare i responsabili, ipotizzando che si tratti di un gruppo di turisti.