Un tassista e la cliente che aveva appena portato a destinazione sono stati rapinati a Milano. Il fatto è avvenuto alle 2 nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e la scena è stata ripresa dalle telecamere dell’auto. Il video è stato poi condiviso su Facebook da Repubblica dopo essere stato diffuso dal sito Welcome to favelas.

Siamo in via Ceva nel quartiere priferico della Bovisasca che si trova nella parte nord di Milano: il tassista Oscar, 75 anni, e la ragazza a bordo stanno cercando di risolvere un problema con il pos quando si avvicinano due uomini con il casco sul volto.

Uno apre improvvisamente la portiera del tassista e lo minaccia con un oggetto al collo intimandogli “dammi i soldi”. L’altro spacca il vetro posteriore dove siede la giovane e lotta con lei per strapparle la borsa. Poi apre la portiera davanti per dare manforte al suo complice che intanto continua a ripetere al guidatore “dammi i soldi, veloce dai”.

Quando gli strappano il portafogli, il tassista chiede di riaverlo per i documenti e ci mette un po’ a convincerli che non nasconde altro denaro. I due malviventi infatti lo minacciano ripetutamente dicendigli: “Dacci l’altro portafigli o t’ammazzo”. I due prendono anche i due telefoni del tassista e si allontanano, non prima di aver strappato il telefono cellulare anche alla ragazza a bordo.

Il tassista, dopo la rapina ha fatto denuncia ai Carabinieri ed ha dichiarato di aver vissuto dei momenti agghiaccianti. Come armi contundenti, i due uomini avevano con sé un trapano ed un cacciavite.