Alcuni turisti statunitensi ospiti, nel centro storico di Firenze, in un appartamento affittato su Airbnb, hanno gettato la spazzatura in un giardino privato. Il gesto ha scatenato la reazione di Caterina, una donna che vive nel palazzo al piano terra.

La donna rimprovera il giovane che ha gettato la spazzatura “perché non è casa tua”. Il ragazzo risponde in modo sprezzante rivendicando i mille euro spesi per affittare. La donna replica: “Noi paghiamo l’affitto. Ma sei stupido?”

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L’episodio è stato filmato dalla stessa Caterina e il video è rapidamente diventato virale sui social. Molti fiorentini hanno raccontato esperienze simili, alcuni statunitensi hanno invece commentando prendendo le distanze dal comportamento del turista.

Caterina e i coinquilini, un gruppo di studenti e giovani lavoratori, si sono rivolti a Airbnb, che ha preso sul serio la segnalazione. La vicenda ha riacceso il dibattito sui rapporti tra residenti e turisti, con questi ultimi che considerano il capoluogo toscano come una “vetrina”. Il filmato ha riacceso anche il dibattito sul rapporto tra le locazioni turistiche e le case abitate dai fiorentini.