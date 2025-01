Le hanno rubato la borsa dal sedile anteriore. Dopo aver fatto la spesa, nel parcheggio del supermercato. Con un trucco che sta facendo moltissime vittime. Nella borsa, la signora vittima del furto, aveva dei soldi, i documenti e le carte di credito.

La donna era ferma nel parcheggio quando una ragazza, dall’accento dell’est, le ha bussato al finestrino. “Mi ha detto che forse avevo perso il portafogli, che mi era caduto vicino al portabagagli”. Così la signora è scesa dall’auto per controllare meglio. E proprio in quel momento, è sbucato, sul lato opposto della vettura, un uomo che, senza farsi notare, ha aperto lo sportello anteriore lato passeggero, e rubato la borsa.

La signora derubata ha sporto denuncia ma tiene ad avvertire altre possibili vittime: “Mi hanno detto che di casi come questi ne stanno succedendo parecchi. Il consiglio è, quando appena entrati in auto, di bloccare le portiere. Perché basta un attimo per distrarsi e perché la borsa sparisca”.