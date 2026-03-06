I Carabinieri della Compagnia Stella insieme al NAS di Napoli hanno scoperto una casa di riposo abusiva al civico 32 di Corso Secondigliano. All’interno dell’appartamento erano ospitati undici anziani in pochi ambienti, con condizioni igieniche giudicate precarie dal personale sanitario intervenuto. Durante il controllo è emerso un problema di sovraffollamento: molti ospiti dormivano su divani o brandine riutilizzate, mentre i letti disponibili erano insufficienti.

Gestione abusiva e trasferimento degli ospiti

La struttura era gestita da una donna senza titolo sanitario, che somministrava farmaci e terapie agli anziani senza autorizzazioni. Per questo è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria e l’appartamento è stato posto sotto sequestro. Gli undici ospiti sono stati affidati all’ASL Napoli e trasferiti in strutture adeguate. Le indagini proseguono per ricostruire il funzionamento dell’attività, la provenienza degli ospiti e la gestione economica della struttura. I familiari degli anziani sono stati informati dell’accaduto.