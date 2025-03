Tre grattacieli costruiti negli anni ’60 sono stati abbattuti con esplosioni controllate, trasformando lo skyline del nord di Glasgow. Le torri, alte 26 piani e situate in Wyndford Road, sono state demolite per far posto a un nuovo complesso residenziale con 386 abitazioni moderne.

Un tempo, questi edifici ospitavano circa 6.000 persone e facevano parte di un più ampio complesso di quattro torri e altri grattacieli più piccoli. La demolizione ha attirato numerosi residenti della zona, molti dei quali hanno assistito con emozione al crollo delle strutture, ricordando gli anni vissuti in quegli edifici.