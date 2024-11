Il video della famiglia indiana che ha organizzato un funerale per la loro vecchia Suzuki Wagon

Una famiglia indiana ha deciso di organizzare un bel funerale per la loro vecchia Suzuki Wagon R. Per la berlina, raccontano le cronache, la famiglia ha messo su una sontuosa cerimonia funebre con 1.500 invitati e con una spesa totale di 4.500 dollari.

In teoria, l’adagio dice che non ci si dovrebbe mai affezionare troppo ai beni materiali, ma evidentemente la famiglia Polara del villaggio di Padarshinga, nel Gujarat, la pensa diversamente. I Polara, raccontano da quelle parti, credevano infatti che la popolare berlina fosse la loro auto fortunata, quindi hanno voluto dirle addio in modo appropriato, piuttosto che abbandonarla in una discarica dopo quasi due decenni di fedele servizio. Il patriarca Sanjay Polara ha detto ai giornalisti di possedere diverse auto più costose, tra cui un’Audi, ma attribuisce alla vecchia Wagon R il merito di aver contribuito in modo determinante alla prosperità della sua famiglia. La famiglia ha persino fatto erigere un samadhi (un santuario) per la loro amata auto. “Questa macchina – dice Sanjay – è stata più di un semplice veicolo; è stata parte del nostro viaggio verso il successo. Invece di venderla, collaborerà con un ricordo duraturo per le generazioni future”.