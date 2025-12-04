Elizaveta Krivonogykh, conosciuta anche come Luiza Rozova, è rimasta sorpresa quando due giornalisti ucraini di TSN l’hanno avvicinata per strada a Parigi. La 22enne, indicata da varie inchieste internazionali come possibile figlia segreta di Vladimir Putin, vive stabilmente nella capitale francese e collabora con alcuni spazi artistici locali. Il team televisivo l’ha intercettata proprio all’uscita di uno di questi centri culturali. Alla vista della telecamera, la giovane è apparsa nervosa e ha tentato di evitare le riprese, pur senza negare esplicitamente un legame di parentela con il presidente russo.

“Papà, smetti di bombardare Kiev”

L’intervista improvvisata si è rivelata complessa fin dal primo momento. Dopo che il giornalista le ha ricordato che milioni di ucraini vivono sotto i bombardamenti, lei ha accettato un brevissimo dialogo. Alla domanda sulle posizioni politiche del padre ha reagito con evidente disagio: “Cosa ci faccio qui?”. L’inviato ha insistito: “Lo sostieni? Puoi almeno contattarlo e dirgli: “Papà, smetti di bombardare Kiev”.” La giovane ha risposto soltanto “Certo”, cercando poi di interrompere la conversazione. Quando il reporter ha ironizzato dicendo: “A Kiev potresti fare da difesa aerea, saresti più utile di un sistema Patriot»” lei ha concluso: “Purtroppo non posso aiutarvi. Mi dispiace davvero”.

Журналісти знайшли позашлюбну доньку путіна в Парижі та запропонували їй поїхати в Україну. Лізу Кривоногих зустріли біля артгалереї. На пропозицію приїхати до Києва та виступити як “живе ППО” дівчина відповіла відмовою, зазначивши, що їй “дуже шкода”.https://t.co/scYtwHzlWd… pic.twitter.com/AENz5bi9fd — 5 канал 🇺🇦 (@5channel) December 3, 2025

Un passato ingombrante e il tentativo di normalità

Nata nel 2003 a San Pietroburgo da una presunta relazione tra Putin e l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh, Elizaveta ha visto la sua vita cambiare con l’inizio della guerra in Ucraina. Un tempo presente sui social tra lusso e jet privati, oggi tenta di costruirsi una quotidianità distante dall’immagine del padre. Si è laureata alla ICART School of Cultural and Art Management e lavora tra mostre e produzione video.

“La mia vita è rovinata”, aveva scritto nella chat Telegram Art of Luiza, aggiungendo: “L’unico modo che ho di protestare, l’unico modo che ho per dimostrare chi sono io, è mostrare a tutti la mia faccia. La mia impronta unica, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L’uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia”.